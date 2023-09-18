Фото: Рафаэль Надаль сыграл в гольф с легендой испанского баскетбола Пау Газолем

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях совместное фото с легендарным испанским баскетболистом, членом Зала славы баскетбола Пау Газолем. Титулованные спортсмены вместе сыграли в гольф.
«Прекрасное утро с моим другом», — подписал фото Надаль.
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время Australian Open — 2023. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.
Позднее, в мае, Надаль заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году, во время которого постарается провести ряд турниров. «Я хочу получить удовольствие и попрощаться с соревнованиями, которые мне нравятся», — заявил Надаль.
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