Надаль признался, что ещё не поздравил Джоковича с победой на US Open, но писал Алькарасу

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, поздравил ли серба Новака Джоковича с победой на US Open – 2023, которая стала для него 24-й на мэйджорах.

«Честно говоря, я не отправлял Джоковичу сообщений из собственных соображений: по опыту знаю, что, когда ты выигрываешь что-то столь важное, лучше некоторое время переждать, чтобы по достоинству оценить посланное тебе сообщение. Я собираюсь это сделать, но пока не делал.

Конечно, я отправлял сообщения Карлосу (Алькарасу), когда он одерживал большие победы или был близок к ним. Остальные… На самом деле, в туре у меня осталось не так уж и много друзей. Я из другого поколения (смеётся). А так я время от времени разговаривал с Федерером», — сказал Надаль в эфире испанского телеканала Movistar.