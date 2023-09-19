Рафаэль Надаль: порой мне трудно спуститься по лестнице в собственном доме

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, окончательно ли оправился от своей травмы.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время Australian Open — 2023. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

«Живу ли я без боли? Нет, есть проблемы с ногой, иногда она очень болит, не даёт мне спокойно жить. Порой мне трудно спуститься по лестнице в собственном доме. Теперь мне лучше, скажем так, я контролирую эту боль. Но я взял паузу в карьере из-за поясничной мышцы», — сказал Надаль в эфире испанского телеканала Movistar.