Французские СМИ — о Кубке Дэвиса: всё это до смерти печально, и это будет продолжаться

Французский журналист Квентин Мойне подверг жёсткой критике новый формат Кубка Дэвиса. В своих рассуждениях о дальнейшей судьбе турнира журналист крайне пессимистичен. «Всё это до смерти печально, и это будет продолжаться, мы платим высокую цену за это соглашение. Владельцем Кубка Дэвиса называется ITF, мы попросили их сесть за стол переговоров; нет ответа. Сложно сказать: я был неправ», — написал Мойне в своей соцсети.

В подтверждение своих слов Квентин Мойне привёл ссылку на статью L’Equipe, в которой также разгромно отзываются о нынешнем формате соревнований. «По итогам недели абсурдно продемонстрировавший печальность и непоследовательность своего нового формата Кубок Дэвиса не может и не должен оставаться таким удручающим в ближайшие сезоны», — пишет журналист L’Equipe.

Напомним, ранее с критикой Кубка Дэвиса выступила соотечественница недовольных журналистов Марион Бартоли. Она предложила свой вариант реформы формата турнира.