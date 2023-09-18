Марион Бартоли предложила реформировать Кубок Дэвиса

Победительница Уимблдона-2013 в женском одиночном разряде француженка Марион Бартоли подвергла резкой критике новый формат Кубка Дэвиса, установленный после начала сотрудничества ITF и инвестиционной группы Kosmos Жерара Пике.
«Проблема в том, что Жерар Пике купил Кубок Дэвиса, подписал 25-летний контракт, чтобы изменить формат, который больше не работает. Величайшие игроки не приехали не потому что им за 30 и у них более лёгкий график», — заявила Бартоли в программе «Bartoli Time» на RMC.
По мнению французской теннисистки, дело не в формате, а в частоте соревнований. «Нужно сделать наподобие Кубка мира в футболе, или регби: соревнование с периодичностью в два, три, четыре года. Кубок Дэвиса или Кубок Билли Джин Кинг каждые три года с правом квалификации на Олимпийские игры, это бы превосходно сработало. Это бы позволило поучаствовать всем лучшим теннисистам», — добавила Бартоли.
Напомним, что ITF и Жерар Пике прекратили сотрудничество в начале 2023 года, но на формат соревнований это никак не повлияло.
- 18 сентября 2023
-
11:55
-
11:50
-
09:52
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
04:35
-
03:31
-
02:42
-
01:41
-
01:01
-
00:46
-
00:29
- 17 сентября 2023
-
23:31
-
23:17
-
22:32
-
19:41
-
17:53
-
15:59
-
13:13
-
11:42
-
11:38
-
11:19
-
11:11
-
10:40
-
09:59
-
09:46
-
04:57
-
00:20
- 16 сентября 2023
-
23:04
-
21:50
-
20:27
-
19:21
-
16:22
-
14:18