Марион Бартоли предложила реформировать Кубок Дэвиса

Победительница Уимблдона-2013 в женском одиночном разряде француженка Марион Бартоли подвергла резкой критике новый формат Кубка Дэвиса, установленный после начала сотрудничества ITF и инвестиционной группы Kosmos Жерара Пике.

«Проблема в том, что Жерар Пике купил Кубок Дэвиса, подписал 25-летний контракт, чтобы изменить формат, который больше не работает. Величайшие игроки не приехали не потому что им за 30 и у них более лёгкий график», — заявила Бартоли в программе «Bartoli Time» на RMC.

По мнению французской теннисистки, дело не в формате, а в частоте соревнований. «Нужно сделать наподобие Кубка мира в футболе, или регби: соревнование с периодичностью в два, три, четыре года. Кубок Дэвиса или Кубок Билли Джин Кинг каждые три года с правом квалификации на Олимпийские игры, это бы превосходно сработало. Это бы позволило поучаствовать всем лучшим теннисистам», — добавила Бартоли.

Напомним, что ITF и Жерар Пике прекратили сотрудничество в начале 2023 года, но на формат соревнований это никак не повлияло.