Александрова прошла в третий круг в Гвадалахаре

Российская теннисистка, занимающая 20-ю строчку в рейтинге, Екатерина Александрова обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (66-е место в рейтинге WTA) и прошла в 1/8 финала турнира в Гвадалахаре.

Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (10:8) и продолжался 2 часа 6 минут. За это время россиянка 10 раз подала навылет и допустила 16 двойных ошибок. У польской теннисистки показатели скромнее — три подачи навылет и три двойные ошибки.

Соперница Екатерины Александровой будет известна после окончания встречи двух американских теннисисток — Сачия Викери (175-е место в рейтинге WTA) и Кэролайн Доулхайд (111-е место в рейтинге WTA) сыграют между собой.

Турнир WTA-1000 проходит в Гвадалахаре с 17 по 23 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,788,468.