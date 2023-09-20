Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова прошла в третий круг в Гвадалахаре

Александрова прошла в третий круг в Гвадалахаре
Комментарии

Российская теннисистка, занимающая 20-ю строчку в рейтинге, Екатерина Александрова обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (66-е место в рейтинге WTA) и прошла в 1/8 финала турнира в Гвадалахаре.

Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (10:8) и продолжался 2 часа 6 минут. За это время россиянка 10 раз подала навылет и допустила 16 двойных ошибок. У польской теннисистки показатели скромнее — три подачи навылет и три двойные ошибки.

Соперница Екатерины Александровой будет известна после окончания встречи двух американских теннисисток — Сачия Викери (175-е место в рейтинге WTA) и Кэролайн Доулхайд (111-е место в рейтинге WTA) сыграют между собой.

Турнир WTA-1000 проходит в Гвадалахаре с 17 по 23 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,788,468.

Гвадалахара. 2-й круг
19 сентября 2023, вторник. 22:30 МСК
Магдалена Френх
66
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 8
7 7 		7 10
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android