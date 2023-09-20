Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Чэнду

55-я ракетка мира россиянин Роман Сафиуллин одержал победу в первом круге турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Его соперником был американский теннисист Брэндон Накашима (81-я ракетка мира). В двухсетовом поединке россиянин оказался сильнее со счётом 6:4, 6:4.

Россиянин совершил пять эйсов против девяти у американца. Также на счету у Сафиуллина две двойные ошибки, в то время как у Накашимы одна. Что касается невынужденных ошибок, Роман допустил восемь, у американца их девять.

Во втором круге Роман Сафиуллин встретится с Даниэлем Эвансом (Великобритания), занимающим 27-ю строчку в рейтинге ATP. Турнир в китайском городе Чэнду проводится с 20 по 26 сентября. Поединки проходят на харде, призовой фонд соревнований составляет $ 1 152 805.