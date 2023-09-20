Путинцева обыграла Таусон и прошла в четвертьфинал в Гуанчжоу
Поделиться
81-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Клару Таусон из Дании (76-е место в рейтинге WTA). Эта победа позволила Путинцевой пройти в третий круг турнира в Гуанчжоу.
Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился досрочно после отказа датской теннисистки по окончании второго сета. После двух сетов обе теннисистки взяли по одной партии. Сначала сильнее была датчанка со счётом 6:3, затем Путинцева ответила своей победой в следующем сете — 7:6 (7:5). После этого Клара Таусон не смогла продолжить встречу и тем самым принесла победу в копилку казахстанской спортсменки.
Соперницей Юлии по четвертьфиналу станет представительница Германии Татьяна Мария (48-е место в рейтинге WTA).
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
18:03
-
17:32
-
16:21
-
14:58
-
13:49
-
12:17
-
12:09
-
11:43
-
11:00
-
10:44
-
10:27
-
10:23
-
09:59
-
09:49
-
09:09
-
00:52
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
19:08
-
18:02
-
17:32
-
16:59
-
16:43
-
15:51
-
14:58
-
13:34
-
12:57
-
09:32
-
03:47
-
02:03
-
01:43
-
01:29
-
00:51
-
00:45
-
00:31
Партнерский контент