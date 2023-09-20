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Путинцева обыграла Таусон и прошла в четвертьфинал в Гуанчжоу

Путинцева обыграла Таусон и прошла в четвертьфинал в Гуанчжоу
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81-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Клару Таусон из Дании (76-е место в рейтинге WTA). Эта победа позволила Путинцевой пройти в третий круг турнира в Гуанчжоу.

Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился досрочно после отказа датской теннисистки по окончании второго сета. После двух сетов обе теннисистки взяли по одной партии. Сначала сильнее была датчанка со счётом 6:3, затем Путинцева ответила своей победой в следующем сете — 7:6 (7:5). После этого Клара Таусон не смогла продолжить встречу и тем самым принесла победу в копилку казахстанской спортсменки.

Соперницей Юлии по четвертьфиналу станет представительница Германии Татьяна Мария (48-е место в рейтинге WTA).

Гуанчжоу. 2-й круг
20 сентября 2023, среда. 14:45 МСК
Юлия Путинцева
81
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		7 7
6 		6 5
         
Клара Таусон
76
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
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