Муте: подача с руки лучше работает, чем моя обычная

24-летний французский теннисист Корентен Муте прокомментировал свои подачи по итогам встречи с китайцем Тао Му на турнире в Чэнду, где Корентен почти в каждом гейме подавал с руки. Француз рассказал, что такой вариант его подачи работал лучше обычной.

«‎На тренировках я много над ней работаю. И мне надо больше так подавать. Она работает лучше, чем моя обычная подача.

Считаю, что должен чаще её использовать. Может быть, в каждом розыгрыше, если добьюсь хорошего прогресса»‎, — сказал Муте в послематчевом интервью на корте.

Напомним, Муте обыграл представителя Китая Тао Му в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. В следующей стадии французский теннисист встретится с победителем матча Миомир Кецманович — Бенджамин Лок.