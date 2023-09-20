Муте: подача с руки лучше работает, чем моя обычная
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24-летний французский теннисист Корентен Муте прокомментировал свои подачи по итогам встречи с китайцем Тао Му на турнире в Чэнду, где Корентен почти в каждом гейме подавал с руки. Француз рассказал, что такой вариант его подачи работал лучше обычной.
«На тренировках я много над ней работаю. И мне надо больше так подавать. Она работает лучше, чем моя обычная подача.
Считаю, что должен чаще её использовать. Может быть, в каждом розыгрыше, если добьюсь хорошего прогресса», — сказал Муте в послематчевом интервью на корте.
Напомним, Муте обыграл представителя Китая Тао Му в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. В следующей стадии французский теннисист встретится с победителем матча Миомир Кецманович — Бенджамин Лок.
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