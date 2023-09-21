Кенин уверенно прошла Остапенко на турнире в Гвадалахаре

24-летняя американка Софья Кенин (53-е место в рейтинге WTA) в двух сетах победила теннисистку из Латвии Елену Остапенко (16-е место в рейтинге WTA) в рамках третьего круга турнира серии WTA-1000 в мексиканской Гвадалахаре.

Матч продолжался 1 час 45 минут и закончился со счётом 6:4, 7:5 в пользу теннисистки из США. За матч Софья Кенин подала навылет четыре раза, её соперница — девять раз. Американка один раз допустила двойную ошибку, в то время как Остапенко допустила семь двойных. Кенин реализовала три брейк-пойнта из семи, у Елены Остапенко с этим компонентом вышло хуже — один реализованный брейк-пойнт из десяти.

Это была четвёртая личная встреча двух теннисисток, теперь счёт их встреч равный — по две игры выиграли обе теннисистки друг у друга.