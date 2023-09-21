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Кенин уверенно прошла Остапенко на турнире в Гвадалахаре

Кенин уверенно прошла Остапенко на турнире в Гвадалахаре
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24-летняя американка Софья Кенин (53-е место в рейтинге WTA) в двух сетах победила теннисистку из Латвии Елену Остапенко (16-е место в рейтинге WTA) в рамках третьего круга турнира серии WTA-1000 в мексиканской Гвадалахаре.

Матч продолжался 1 час 45 минут и закончился со счётом 6:4, 7:5 в пользу теннисистки из США. За матч Софья Кенин подала навылет четыре раза, её соперница — девять раз. Американка один раз допустила двойную ошибку, в то время как Остапенко допустила семь двойных. Кенин реализовала три брейк-пойнта из семи, у Елены Остапенко с этим компонентом вышло хуже — один реализованный брейк-пойнт из десяти.

Это была четвёртая личная встреча двух теннисисток, теперь счёт их встреч равный — по две игры выиграли обе теннисистки друг у друга.

Гвадалахара. 3-й круг
20 сентября 2023, среда. 22:10 МСК
Софья Кенин
53
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Елена Остапенко
16
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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