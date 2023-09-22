Азаренко проиграла Гарсии за выход в полуфинал турнира в Гвадалахаре

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре. На стадии четвертьфинала она уступила представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Гарсия сделала десять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. На счету Азаренко семь подач навылет, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 11.

В полуфинале турнира Гарсия сыграет с победителем пары Эмилиано Аранго (Колумбия) – Мария Саккари (Греция).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Слоан Стивенс.