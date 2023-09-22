Тренер Медведева рассказал, как на Даниила повлияло поражение в финале US Open — 2023

Жиль Сервара, многолетний личный тренер чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, как на их настрой повлияло недавнее поражение в финале US Open – 2023 от серба Новака Джоковича. Напомним, титульная встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу серба.

«Финал US Open заставляет нас жаждать большего. Он придал нам уверенности, мы горим желанием хорошо выступить на турнирах в конце сезона. Последние пять турниров, которые нам осталось сыграть, по-прежнему являются для нас престижными и важными. Так что я очень надеюсь, что мы будем хорошей командой, надеюсь, Даниил выступит очень хорошо», — приводит слова Сервара Tennis Majors со ссылкой на его прямой эфир.