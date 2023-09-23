Доулхайд и Саккари вышли в финал турнира в Гвадалахаре

На «Эстадио Тенис Акрон» в комплексе «Панамерикан Теннис Сентер» в Гвадалахаре (Мексика) завершились полуфинальные матчи женского турнира Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER категории WTA-1000.

В первой игре американка Кэролайн Доулхайд обыграла соотечественницу Софью Кенин — 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Доулхайд сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Её соперница ни разу не подала на вылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. Всего Доулхайд выиграла 75 очков за матч, а Кенин — 57.

В другом полуфинале вторая сеяная гречанка Мария Саккари победила третью сеяную француженку Каролин Гарсию — 6:3, 6:0. Поединок продолжался 1 час 11 минут.

Саккари сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Её соперница трижды подала на вылет, два раза ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх. Всего Саккари выиграла 62 очка за матч, а Гарсия — 39.