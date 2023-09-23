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Оже-Альяссим одолел Монфиса и создал отрыв для сборной мира

Оже-Альяссим одолел Монфиса и создал отрыв для сборной мира
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На стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) прошла третья игра в рамках матча между сборными Европы и мира на Кубке Лэйвера — 2023. Канадец Феликс Оже-Альяссим в двух сетах оказался сильнее француза Гаэля Монфиса.

Феликс победил со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут. За это время Оже-Альяссим совершил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два из четырёх заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Монфис исполнил четыре эйса, сделал пять двойных ошибок и не смог не реализовать ни одного брейк-пойнта.

После этой победы сборная мира ведёт в счёте — 3:0. Всего в рамках матча запланированы шесть одиночных поединков и три парных.

Кубок Лэйвера. Финал
23 сентября 2023, суббота. 05:20 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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