Оже-Альяссим одолел Монфиса и создал отрыв для сборной мира

На стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) прошла третья игра в рамках матча между сборными Европы и мира на Кубке Лэйвера — 2023. Канадец Феликс Оже-Альяссим в двух сетах оказался сильнее француза Гаэля Монфиса.

Феликс победил со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут. За это время Оже-Альяссим совершил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два из четырёх заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Монфис исполнил четыре эйса, сделал пять двойных ошибок и не смог не реализовать ни одного брейк-пойнта.

После этой победы сборная мира ведёт в счёте — 3:0. Всего в рамках матча запланированы шесть одиночных поединков и три парных.