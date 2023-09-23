Бен Шелтон: свои бойцовские качества я перенял у Надаля

20-летний американский теннисист Бен Шелтон, занимающий 19 место в рейтиге ATP, рассказал о том, что на процесс его становления, как профессионального теннисиста, и на формирование характера молодого спортсмена во многом повлиял Рафаэль Надаль.
«Иногда на корте я думаю о том, что то, как мне нравится бороться, тот факт, что я не сдаюсь, может быть чертами, которые я увидел или перенял от Рафы, когда рос. Он был одним из тех парней, которые делали это в каждой игре, на каждом турнире. Вам остаётся только надеяться, что у вас будет такой же боевой дух, как у него», приводит слова Шелтона пресс-служба Кубка Лэйвера.
Напомним, в стартовом матче турнира молодой американец, играющий в составе сборной мира, принёс своей команде первое очко, обыграв Артюра Фиса из Франции.
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