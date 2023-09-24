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Мария Саккари выиграла турнир WTA 1000 в Гвадалахаре

Мария Саккари выиграла турнир WTA 1000 в Гвадалахаре
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Сегодня, 24 сентября, прошёл финал турнира категории WTA в Гвадалахаре (Мексика) между представительницей Греции Марией Саккари (девятая ракетка мира) и американкой Кэролайн Доулхайд. Саккари одержала победу в двух сетах и выиграла свой второй титул в карьере.

Гречанка победила со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 45 минут. За это время Мария совершила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 11 заработанных брейк-пойнтов (36%). В свою очередь, Кэролайн исполнила одну подачу навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала один из двух возможных брейк-пойнтов.

До этого момента у Саккари был лишь один титул, выигранный в 2019 году. Тот турнир имел категорию WTA 250.

Гвадалахара. Финал
24 сентября 2023, воскресенье. 03:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
111
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Мария Саккари
9
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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