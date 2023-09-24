Карацев вышел в полуфинал ATP-250 в Чжухае, выиграв два тай-брейка в матче с Норри

63-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев стал полуфиналистом турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай). В четвертьфинале Карацев одержал победу в матче со вторым сеяным, британцем Кэмероном Норри (17-я ракетка мира) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Карацев выполнил девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Норри также девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной и реализовал единственный брейк-пойнт.

В первом сете соперники без брейков дошли до тай-брейка, который с первого сетбола выиграл Карацев. Во второй партии Норри сделал брейк в третьем гейме, однако не сумел подать на сет при счёте 5:4. Исход партии вновь решался на тай-брейке, где Аслан оказался сильнее.

В матче за выход в финал Карацев встретится с победителем матча Йосихито Нисиока (Япония) — Ян-Леннард Штруфф (Германия). В другом полуфинале сыграет российский теннисист Карен Хачанов, его соперник — американец Себастьян Корда.