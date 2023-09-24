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Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Чжухае

Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Чжухае
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составил $ 981 785.

В четвертьфинальном поединке посеянный под первым номером Хачанов со счётом 4:6, 6:4, 6:4 обыграл 39-ю ракетку мира, представителя США Маккензи Макдональда (6). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 38 минут. Хачанов четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Макдональда пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинальном раунде Хачанову предстоит встреча с победителем матча Себастьян Корда (США, 4) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 5).

Чжухай (м). 1/4 финала
24 сентября 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 4
         
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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