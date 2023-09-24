Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Чжухае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составил $ 981 785.
В четвертьфинальном поединке посеянный под первым номером Хачанов со счётом 4:6, 6:4, 6:4 обыграл 39-ю ракетку мира, представителя США Маккензи Макдональда (6). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 38 минут. Хачанов четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Макдональда пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В полуфинальном раунде Хачанову предстоит встреча с победителем матча Себастьян Корда (США, 4) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 5).
- 24 сентября 2023
-
11:47
-
11:25
-
11:09
-
11:07
-
10:49
-
09:52
-
09:38
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
05:13
-
03:01
-
00:51
-
00:26
- 23 сентября 2023
-
22:23
-
21:30
-
19:12
-
15:37
-
15:21
-
15:16
-
14:59
-
13:30
-
12:23
-
12:22
-
12:11
-
11:50
-
11:39
-
11:32
-
10:50
-
10:40
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
08:42
-
07:13