Григор Димитров уверенно прошёл в полуфинал в Чэнду
Поделиться
Болгарин Григор Димитров (20-е место в рейтинге ATP) уверенно обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (53-е место в рейтинге ATP) и вышел в полуфинал турнира серии ATP-250 в Чэнду.
Матч продлился 1 час 25 минут и завершился со счётом 2:0 в пользу Димитрова — 6:4, 6:1. Счёт подач навылет остался в пользу О'Коннелла — четыре против трёх. Болгарский теннисист допустил две двойные ошибки, столько же двойных у его оппонента. Григор Димитров реализовал три из восьми брейк-пойнтов, у О'Коннелла ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных. Это была третья очная встреча двух теннисистов, и все три остались за болгарином.
В полуфинале соперником Димитрова станет 10-я ракетка мира немец Александр Зверев.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
17:58
-
17:06
-
15:55
-
15:39
-
15:30
-
15:11
-
14:55
-
14:45
-
13:20
-
13:07
-
12:54
-
12:26
-
12:25
-
11:47
-
11:25
-
11:09
-
11:07
-
10:49
-
09:52
-
09:38
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
05:13
-
03:01
-
00:51
-
00:26
- 23 сентября 2023
-
22:23
-
21:30
-
19:12
-
15:37
-
15:21
-
15:16
-
14:59
-
13:30
Партнерский контент