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Григор Димитров уверенно прошёл в полуфинал в Чэнду

Григор Димитров уверенно прошёл в полуфинал в Чэнду
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Болгарин Григор Димитров (20-е место в рейтинге ATP) уверенно обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (53-е место в рейтинге ATP) и вышел в полуфинал турнира серии ATP-250 в Чэнду.

Матч продлился 1 час 25 минут и завершился со счётом 2:0 в пользу Димитрова — 6:4, 6:1. Счёт подач навылет остался в пользу О'Коннелла — четыре против трёх. Болгарский теннисист допустил две двойные ошибки, столько же двойных у его оппонента. Григор Димитров реализовал три из восьми брейк-пойнтов, у О'Коннелла ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных. Это была третья очная встреча двух теннисистов, и все три остались за болгарином.

В полуфинале соперником Димитрова станет 10-я ракетка мира немец Александр Зверев.

Чэнду. 1/4 финала
24 сентября 2023, воскресенье. 15:05 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Кристофер О'Коннелл
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Комментарии
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