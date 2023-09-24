«‎Кто знает, возможно, я дойду до 500»‎. Димитров — о 400 победах в карьере

32-летний болгарский теннисист Григор Димитров после победы во втором круге турнира в китайском Чэнду достиг отметки в 400 выигранных матчей в карьере. После матча он признался, что не знал о том, что данная победа станет для него 400-й, и прокомментировал своё достижение.

«‎Я человек, который любит игру, и, в некотором смысле, живу ради неё. Я думаю, что для меня это достижение было не самым важным, но в то же время я стараюсь делать правильные вещи для самого спорта.

Для себя я никогда не ставил цели иметь 500 или 300 побед или что-то в этом роде. Просто никогда не знаешь, как всё сложится, но я в туре уже 14 лет, поэтому приятно, когда ты получаешь такую поддержку и сам этого добиваешься. Ты выходил на поле 400 раз и побеждал — это очень здорово.

Это мотивирует меня не только играть хорошо, но и развиваться дальше. Я думаю о том, чего я хочу дальше в своей жизни. Карьера, если подумать, приходит и уходит. Ничто не длится вечно, особенно в нашем виде спорта, так что используйте эту возможность как можно больше, наслаждайтесь как можно больше, любите как можно больше, играйте как можно больше, а как лягут карты, вы никогда не знаете. Единственное, что я могу попытаться сделать, — это выложиться на 100 процентов.

Я всегда был человеком, который никогда не зацикливался на статистике, но, конечно же, я собираюсь поставить достижение в 400 побед на первое место, оно у меня почти как трофей. В последнее время я не побеждал на турнирах, но я чувствую, что выиграл что-то особенное. Моя карьера ещё далека от завершения, так что кто знает, может быть, я доберусь до 500»‎, — сказал Димитров.