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Блинкова вышла во второй круг турнира в Нинбо

Блинкова вышла во второй круг турнира в Нинбо
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В Нинбо (Китай) завершился матч первого круга турнира WTA, в котором встречались Виктория Грунчакова (Словакия) и Анна Блинкова (Россия). Победу одержала представительница России со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету российской теннисистки три эйса и пять двойных ошибок. У Грунчаковой ни одного эйса при четырёх двойных.

Во втором круге Блинкова встретится с победительницей пары Ребека Масарова (Испания) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Всего в турнире принимают участие 32 спортсменки. Призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.

Нинбо. 1-й круг
25 сентября 2023, понедельник. 12:45 МСК
Виктория Грунчакова
113
Словакия
Виктория Грунчакова
В. Грунчакова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Анна Блинкова
40
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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