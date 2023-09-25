Блинкова вышла во второй круг турнира в Нинбо

В Нинбо (Китай) завершился матч первого круга турнира WTA, в котором встречались Виктория Грунчакова (Словакия) и Анна Блинкова (Россия). Победу одержала представительница России со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету российской теннисистки три эйса и пять двойных ошибок. У Грунчаковой ни одного эйса при четырёх двойных.

Во втором круге Блинкова встретится с победительницей пары Ребека Масарова (Испания) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Всего в турнире принимают участие 32 спортсменки. Призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.