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Зверев стал вторым финалистом турнира в Чэнду

Зверев стал вторым финалистом турнира в Чэнду
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал вторым финалистом турнира в Чэнду (Китай). В полуфинале он оказался сильнее Григора Димитрова — 6:3, 7:6 (2).

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету Зверева девять эйсов и ни одной двойной ошибки. Димитров ни разу не подал навылет и дважды допустил двойную.

В финале Зверев встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который сегодня, 25 сентября, обыграл Себастьяна Корду (США).

Призовой фонд турнира в Чэнду составляет $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.

Чэнду. 1/2 финала
25 сентября 2023, понедельник. 14:40 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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