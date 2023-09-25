Зверев стал вторым финалистом турнира в Чэнду
Поделиться
Немецкий теннисист Александр Зверев стал вторым финалистом турнира в Чэнду (Китай). В полуфинале он оказался сильнее Григора Димитрова — 6:3, 7:6 (2).
Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету Зверева девять эйсов и ни одной двойной ошибки. Димитров ни разу не подал навылет и дважды допустил двойную.
В финале Зверев встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который сегодня, 25 сентября, обыграл Себастьяна Корду (США).
Призовой фонд турнира в Чэнду составляет $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
17:05
-
16:39
-
16:08
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:17
-
12:36
-
11:29
-
09:55
-
09:23
-
00:40
-
00:19
- 24 сентября 2023
-
23:58
-
23:18
-
23:12
-
21:59
-
21:47
-
21:19
-
21:00
-
20:51
-
18:55
-
18:38
-
17:58
-
17:06
-
15:55
-
15:39
-
15:30
-
15:11
-
14:55
-
14:45
-
13:20
-
13:07
-
12:54
-
12:26
Партнерский контент