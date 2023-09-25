Зверев стал вторым финалистом турнира в Чэнду

Немецкий теннисист Александр Зверев стал вторым финалистом турнира в Чэнду (Китай). В полуфинале он оказался сильнее Григора Димитрова — 6:3, 7:6 (2).

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету Зверева девять эйсов и ни одной двойной ошибки. Димитров ни разу не подал навылет и дважды допустил двойную.

В финале Зверев встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который сегодня, 25 сентября, обыграл Себастьяна Корду (США).

Призовой фонд турнира в Чэнду составляет $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.