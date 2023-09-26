Веснина: Хачанов выиграл первый титул за пять лет. Он нашёл свой теннис после травмы

Заслуженный мастер спорта по теннису Елена Веснина поздравила российского теннисиста Карена Хачанова с победой на турнире в Чжухае и прокомментировала его игру после травмы.
«Карен провёл шикарную неделю в Китае. Первый титул за пять лет! Поздравляю его с этой долгожданной победой, он огромный молодец. После такой серьёзной травмы сложно возвращаться на корт. Хачанов это сделал наилучшим образом, очень уверенно. Он быстро набрал необходимую форму и нашёл свой лучший теннис. Сейчас уже конец сезона, очки невероятно ценны. Такие победы придают уверенности в себе. Грядёт «Мастерс» в Шанхае. Думаю, что Хачанов сможет хорошо себя показать и там. Очень хочется, чтобы он закончил этот сезон на хорошей ноте! У него всё для этого есть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, Карен Хачанов обыграл японца Йосихито Нисиоку в финале турнира в Чжухае со счётом 2:0 и выиграл свой первый титул за пять лет.
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