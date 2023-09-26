Веснина: великолепный турнир от Сафиуллина, несмотря на поражение. Роман раскрылся

Экс первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выступление Романа Сафиуллина в Чэнду, где он дошёл до финала и уступил там 10-й ракетке мира Александру Звереву в трёх сетах.
«Великолепный турнир от Сафиуллина, даже несмотря на поражение в финале! Очень жаль, что сегодня ему не удалось победить Зверева, было близко. В этом сезоне Роман прям полностью раскрылся и закрепился в топ-50 мирового рейтинга.
У него получился шикарный тандем с Андреем Кузнецовым. Думаю, это является одной из причин такого сильного прогресса. В этом году на Уимблдоне он дошёл до четвертьфинала. Текущий сезон может смело заносить себе в актив! Зверев сегодня оказался сильнее за счёт большого опыта. У Саши за спиной уже далеко не один большой финал. Ничего страшного для Сафиуллина не произошло. Нужно продолжать и дальше усердно работать, а титулы обязательно придут!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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