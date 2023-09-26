Чесноков: Сафиуллин должен был побеждать Зверева в финале, но у него закончился бензин

Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков высказался о достижениях в карьере российского теннисиста Романа Сафиуллина за этот сезон, а также поделился мнением о его финале в Чэнду против немца Александра Зверева.

«Этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым для него. Он начал подъём и всё ещё прогрессирует без остановки. Сейчас Роман закрепляется в топ-50 рейтинга. В этом году он провёл два шикарных шлема — Уимблдон и US Open, заработал большое количество очков. Сегодня у него случился первый финал в карьере. Это огромное достижение!

Хочется сказать, что у Сафиуллина есть абсолютно всё для того чтобы выиграть титул: шикарная игра сзади, надёжная мощная подача, с головой тоже порядок. Роман должен был побеждать Сашу в сегодняшнем финале. Он отлично провёл первый сет, но потом у него закончился бензин. Зверев на опыте переиграл Сафиуллина. Но я уверен, что у Романа всё ещё впереди», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.