Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Сафиуллин должен был побеждать Зверева в финале, но у него закончился бензин

Чесноков: Сафиуллин должен был побеждать Зверева в финале, но у него закончился бензин
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков высказался о достижениях в карьере российского теннисиста Романа Сафиуллина за этот сезон, а также поделился мнением о его финале в Чэнду против немца Александра Зверева.

«Этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым для него. Он начал подъём и всё ещё прогрессирует без остановки. Сейчас Роман закрепляется в топ-50 рейтинга. В этом году он провёл два шикарных шлема — Уимблдон и US Open, заработал большое количество очков. Сегодня у него случился первый финал в карьере. Это огромное достижение!

Хочется сказать, что у Сафиуллина есть абсолютно всё для того чтобы выиграть титул: шикарная игра сзади, надёжная мощная подача, с головой тоже порядок. Роман должен был побеждать Сашу в сегодняшнем финале. Он отлично провёл первый сет, но потом у него закончился бензин. Зверев на опыте переиграл Сафиуллина. Но я уверен, что у Романа всё ещё впереди», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Хачанов впервые за 5 лет взял титул! Сафиуллин был близок к сенсации в финале со Зверевым
Хачанов впервые за 5 лет взял титул! Сафиуллин был близок к сенсации в финале со Зверевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android