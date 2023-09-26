Хачанов впервые за 5 лет взял титул! Сафиуллин был близок к сенсации в финале со Зверевым

Во вторник, 26 сентября, в Китае завершились два турнира категории ATP-250. И в обоих финалах принимали участие российские теннисисты. В Чжухае до решающего противостояния добрался Карен Хачанов, посеянный под первым номером, а в Чэнду — Роман Сафиуллин, который впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

Хачанов, обыграв четвёртого сеяного Себастьяна Корду (7:5, 6:4), впервые с января 2022 года стал участником финала. Увы, российского дерби не получилось, так как Аслан Карацев в своём полуфинале проиграл японцу Йосихито Нисиоке (8) — 4:6, 4:6.

Карен, комментируя предстоящий финал, ещё не знал, кто будет его соперником. «С 2020-го у нас не было азиатской серии. И это был мой первый титул, когда мне было всего 20 лет. Так что я об этом думал. И вот я уже в финале. В финале соперника не выбирают – встретятся два лучших игрока. Но я буду болеть за Аслана. Будет приятно встретиться друг с другом. И пусть победит сильнейший», — говорил он на корте после победы над Кордой.

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте Елена Веснина считала Хачанова фаворитом противостояния с Нисиокой, но без большого преимущества. «Безусловно, выход в финал является очень важным событием для Хачанова. Восстановление от такой травмы, которая была у него, как правило, занимает достаточно длительное время. Стоит отметить, как быстро Карен сумел оправиться и найти свою игру. Всё это должно лишний раз придать ему уверенности перед поединком с Нисиокой.

Карен Хачанов играет на «Мастерсе» в Майами в 2023 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Полагаю, что Хачанова можно считать фаворитом, но говорить об этом стоит достаточно сдержанно. Японец весьма непростой соперник, и тут всё будет зависеть от состояния здоровья нашего теннисиста», — цитирует Веснину «RT на русском».

По личным встречам Хачанов вёл со счётом 3-1. Он выиграл у Нисиоки на Australian Open — 2019, на Олимпиаде в Токио, где в итоге завоевал серебряную медаль, и на АО-2023 — с удивительным счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4). А перед этим японец победил россиянина в Вашингтоне-2022 на двух тай-брейках.

В первом сете игроки поначалу уверенно забирали свои геймы. Так они дошли до счёта 2:2. В пятом гейме Хачанов взял чужую подачу, а затем чуть было не упустил преимущество, но наладил подачу и сумел уйти с тройного брейк-пойнта — 4:2. А вот следующие два гейма взял Нисиока. Сперва японец забрал свою подачу, а затем вновь заработал тройной брейк-пойнт и на сей раз реализовал его, пусть и не сразу — 4:4.

В девятом гейме у Карена было два шанса сделать ещё один брейк, но он ими не воспользовался. Больше острых моментов не было, и пришлось играть тай-брейк. Нисиока первым сделал мини-брейк, после чего счёт стал 2:1 в его пользу. Но следующие шесть розыгрышей остались за Хачановым — россиянин оформил четыре мини-брейка, — и партия закончилась победой Карена — 7:6 (7:2) за 1 час 10 минут.

Во втором сете Хачанов уже в четвёртом гейме обеспечил себе отрыв, сделав брейк под ноль, — 3:1. После этого Нисиока, похоже, сдался. Россиянин забрал следующие три гейма, в том числе один на подаче соперника, и завоевал титул — 7:6 (7:2), 6:1 за 1 час 44 минуты. Преимущество Карена по виннерсам оказалось просто подавляющим: 36 против 14!

Это первый титул Хачанова в сезоне и пятый в карьере. Он почти пять лет не мог победить на турнирах ATP. В ноябре 2018 года 22-летний на тот момент Хачанов преподнёс сенсацию на «Мастерсе» в Париже, обыграв Новака Джоковича (7:5, 6:4).

А Сафиуллин в Чэнду сражался с бывшей второй ракеткой мира Александром Зверевым, имевшим первый номер посева. В полуфинале россиянин обыграл второго сеяного итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 6:4.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков восторженно отозвался об игре Романа. «Шикарный Сафиуллин! На этой неделе в Китае он просто великолепно играет. Роман первый раз вышел в финал турнира ATP. Это отличное достижение. Но финальный поединок будет для него очень серьёзным испытанием. Ему предстоит сыграть со Зверевым. Саша набрал шикарную форму и делает всё, чтобы попасть на Итоговый турнир в конце сезона. Последние турниры он проводит на достойном уровне. Конечно же, Зверев — однозначный фаворит финала в Чэнду.

Роман Сафиуллин играет на турнире в Уинстон-Сейлеме в 2023 году Фото: Grant Halverson/Getty Images

Как бы ни закончился для Сафиуллина этот матч, он уже большой молодец! Рома уже достиг отличного результата, которым нужно быть довольным. Думаю, что у Романа есть шансы побороться с Сашей. Это будет очень непростая игра для обоих теннисистов», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Дал комментарий в преддверии игры и Зверев. «Думаю, на этом турнире Роман один из самых опасных игроков. Он играет очень быстро, бьёт по мячу очень сильно. Возможно, ему иногда не хватает стабильности. На этой неделе он играет очень хорошо. А когда он играет так, то является одним из самых опасных игроков», — цитирует Александра пресс-служба ATP.

Ранее соперники лишь раз встречались друг с другом. Зверев обыграл Сафиуллина во втором круге «Ролан Гаррос» 2021 года: 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1).

Александр Зверев на US Open — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Почти весь первый сет теннисисты уверенно держали свою подачу. В начале партии единственным исключением стал второй гейм, в котором Сафиуллин спас брейк-пойнт. В 10-м гейме россиянин, подавая при счёте 4:5 не в свою пользу, занервничал и подарил Звереву тройной сетбол. Но Роман очутившись в столь сложной ситуации, сумел собраться и не позволил опытному сопернику закрыть партию — 5:5!

В 11-м гейме Сафиуллин впервые вышел на брейк-пойнт (то есть уже на скрытый сетбол), но упустил его. Так соперники пришли к тай-брейку. Его Зверев откровенно провалил. А Роман сделал три мини-брейка — 7:6 (7:2) за 1 час 4 минуты.

Начало второго сета также осталось за Сафиуллиным. В первом гейме россиянин спас три брейк-пойнта, после чего взял чужую подачу и повёл 2:0. Однако развить успех Роману не удалось: Зверев совершил обратный брейк и, забрав свой гейм, сравнял счёт — 2:2. Затем теннисисты сосредоточились на своей подаче и в таком режиме добрались до тай-брейка. До счёта 5:5 соперники добрались, сделав по три мини-брейка. Но концовка осталась за Александром, после того как Роман допустил двойную ошибку на сетболе, — 7:6 (7:5) за 1 час 13 минут.

В решающем сете Звереву хватило единственного брейк-пойнта, который он реализовал в четвёртом гейме. За исключением этого, соперники спокойно брали свои геймы, что устраивало немца, но никак не его соперника. Увы, у Сафиуллина не получилось придумать что-то на подаче Зверева. В девятом гейме Александр, подавая на титул, воспользовался первым же матчболом — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 за 2 часа 59 минут.

Так Сафиуллин не смог выиграть свой первый финал на уровне ATP. Несмотря на это, он обновит свой лучший результат в мировом рейтинге и поднимется на 41-е место. Зверев же завоевал второй титул в сезоне и 21-й в карьере.