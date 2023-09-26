Видеобзор победного матча Карена Хачанова в финале турнира в Чжухае
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В финальном матче турнира сериии АТР-250 в Чжухае между Кареном Хачановым (15-е место в рейтинге АТР) и Йосихито Нисиокой (46-е место в рейтинге АТР) россиянин одержал победу в двух сетах со счётом 7:6 (7:2), 6:1.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.
Видео доступно на YouTube-канале TennisTV. Права на него принадлежат ATP.
Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Хачанов за весь матч выполнил девять подач навылет и допустил три двойные ошибки. У Нисиоки, в свою очередь, два эйса и ноль двойных ошибок. Это была шестая встреча двух теннисистов между собой, в личном противостоянии россиянин впереди со счётом 5:1.
Для Карена Хачанова этот титул стал первым после травмы и первым за последние пять лет.
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