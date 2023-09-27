Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Астане, выиграв в финале квалификации
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315-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов одержал победу в финале квалификации турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). Россиянин обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (162-й в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).
Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Качмазов четыре раза подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Джумхура один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Таким образом, Качмазов вышел в основную сетку турнира в Астане. Соревнования в Казахстане пройдут с 27 сентября по 3 октября. Действующим победителем этого турнира является сербский теннисист Новак Джокович.
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