В Астане стартовал турнир ATP-250. Стали известны все участники основной сетки

В столице Казахстана Астане начался теннисный турнир категории ATP-250. Он пройдёт с 27 сентября по 3 октября. Сегодня стали известны победители квалификации, пробившиеся в основную сетку турнира. Среди них россиянин Алибек Качмазов, обыгравший в финале квалификационного отбора боснийца Дамира Джумхура 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).

В первом круге турнира Качмазова ожидает французский теннисист Корентен Муте. Поединок состоится 28 сентября в 11:00 мск. Также в эти минуты свой матч первого круга проводит россиянин Александр Шевченко. Соперником теннисиста из России стал Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Призовой фонд хардового турнира в Астане составляет $ 1 017 850. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.