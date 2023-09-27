Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В Астане стартовал турнир ATP-250. Стали известны все участники основной сетки

В Астане стартовал турнир ATP-250. Стали известны все участники основной сетки
Комментарии

В столице Казахстана Астане начался теннисный турнир категории ATP-250. Он пройдёт с 27 сентября по 3 октября. Сегодня стали известны победители квалификации, пробившиеся в основную сетку турнира. Среди них россиянин Алибек Качмазов, обыгравший в финале квалификационного отбора боснийца Дамира Джумхура 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).

В первом круге турнира Качмазова ожидает французский теннисист Корентен Муте. Поединок состоится 28 сентября в 11:00 мск. Также в эти минуты свой матч первого круга проводит россиянин Александр Шевченко. Соперником теннисиста из России стал Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Призовой фонд хардового турнира в Астане составляет $ 1 017 850. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.

Материалы по теме
Шевченко взял 1-й матч после помолвки с Потаповой! За титул Астаны поборются двое россиян
Шевченко взял 1-й матч после помолвки с Потаповой! За титул Астаны поборются двое россиян
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android