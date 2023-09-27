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Карен Хачанов опубликовал фото с трофеем Чжухая и своей командой из раздевалки

Карен Хачанов опубликовал фото с трофеем Чжухая и своей командой из раздевалки
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фото с трофеем, завоёванным на турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай), и своей команды из раздевалки.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

«Это командная работа. Спасибо, Чжухай, за невероятную поддержку», — подписал фото Хачанов.

В финале турнира в Чжухае Хачанов встречался с представителем Японии Йосихито Нисиокой. Матч завершился со счётом 7:6 (2), 6:1 в пользу россиянина. Для Карена эта победа стала первой на турнирах ATP в этом году (впервые за пять лет) и пятой в карьере.

В Чжухае Хачанов получит $ 149 330. Теперь размер его призовых за сезон составляет $ 2,1 млн, а за карьеру – $ 14,6 млн.

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