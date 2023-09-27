«Браво, брат». Новак Джокович отреагировал на титул Карена Хачанова в Чжухае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поздравил серебряного призёра Олимпиады-2020, 14-ю ракетку мира, россиянина Карена Хачанова с завоеванием первого за пять лет титула на уровне ATP.
Хачанов одержал победу на турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай). В финале соревнований Хачанов встречался с представителем Японии Йосихито Нисиокой. Матч завершился со счётом 7:6 (2), 6:1 в пользу россиянина. Для Карена эта победа стала первой на турнирах ATP в этом году и пятой в карьере.
«Браво, брат», — написал Джокович в комментариях под постом Хачанова о победе в социальных сетях.
Отметим, что сам Джокович пока не принимал участия в турнирах ATP после победы на US Open – 2023, однако помог сборной Сербии выйти в решающую стадию Кубка Дэвиса — 2023.
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