Эшли Барти опубликовала трогательное фото с сыном с теннисного корта

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти опубликовала в социальных сетях фото и видео с тренировки на корте с детьми.
«Назад к красному шару. Тренеры казались достаточно счастливыми. А зритель просто был рад поспать в тени», — подписала контент Барти.
Фото: из личного архива Эшли Барти
Барти впервые стала мамой в начале июля. Она родила ребёнка от своего супруга, игрока в гольф Гарри Киссика. Пара сыграла свадьбу в конце июля 2022 года. Эшли познакомилась с будущим мужем в 2016 году на поле для гольфа в родном штате – Квинсленде.
Напомним, в конце марта 2022 года Эшли неожиданно объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, её последним матчем стал финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, который она выиграла.
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