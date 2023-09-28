Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Токио, где сыграет с Александровой

86-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Токио – 2023.

Павлюченкова обыграла двух сетах 44-ю ракетку мира чешку Линду Носкову со счётом 6:3, 4:6, 6:0. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 10 минут. На счету 32-летней россиянки семь эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных (21%). На счету Носковой пять эйсов, 11 двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнтов из 6.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с дугой российской теннисисткой 21-й ракеткой мира Екатериной Александровой.

В четвертьфинале ещё сыграет Вероника Кудерметова с полячкой Игой Свёнтек, а также за право пройти дальше во втором круге поборется Дарья Касаткина, которая встретится с гречанкой Деспиной Папамихаил.



Павлюченкова является Олимпийской чемпионкой в миксте 2021 года (Токио). Тогда теннисистка выступала в паре с Асланом Карацевым.