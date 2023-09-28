19-летняя россиянка одолела чемпионку Уимблдона! А 39-летняя Звонарёва драматично уступила

В четверг, 28 сентября, на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония) завершились матчи второго круга. В двух поединках принимали участие российские теннисистки. Сперва на корте появились финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова и 18-летняя представительница Чехии Линда Носкова, 44-я ракетка мира. Первый сет остался за Павлюченковой. Россиянка уже в третьем гейме добилась брейка, после чего уверенно держала подачу. А в девятом гейме, принимая при счёте 5:3 в свою пользу, Анастасия реализовала третий сетбол — 6:3 за 38 минут.

Во второй партии соперницы без брейков дошли до счёта 3:3. Хотя Павлюченкова при этом упустила кучу брейк-пойнтов — восемь, если быть точным, в том числе пять в шестом гейме. Носкова же упустила двойной брейк-пойнт в третьем гейме. А в седьмом гейме чешка впервые в матче взяла чужую подачу. Этого хватило ей для победы в сете — 6:4 за 50 минут.

А в решающей партии Павлюченкова неожиданно повесила сопернице «баранку». При этом нельзя сказать, что сет проходил в одну калитку. Так, во втором гейме россиянка лишь с пятого брейк-пойнта взяла подачу соперницы, а в пятом сама спасла два брейк-пойнта. А вот в шестом гейме Анастасия реализовала первый же матчбол на приёме — 6:3, 4:6, 6:0 за 2 часа 12 минут. За всю игру Павлюченкова допустила восемь двойных ошибок, а её соперница — и того больше, целых 12.

Дарья Касаткина, посеянная на турнире под шестым номером, играла с 220-й ракеткой мира Деспиной Папамихаил (Q), представляющей Грецию. Матч проходил в сильную жару, так что особо качественного тенниса зрители не увидели. В начале первого сета теннисистки обменялись брейками, а в пятом гейме Касаткина с третьего брейк-пойнта взяла подачу соперницы, после чего сама ушла с двух брейк-пойнтов — 4:2. При 5:4 россиянка подавала на сет, и у неё возникли большие сложности. Дарья спасла три брейк-пойнта, а затем со второго сетбола дожала соперницу — 6:4 за 1 час 1 минуту.

Во второй партии теннисистки добрались до счёта 4:4, сделав по три брейка. После этого Касаткина нашла в себе силы довести дело до победы. Россиянка ещё раз взяла чужую подачу, а потом подала на матч — 6:4, 6:4 за 2 часа 3 минуты.

После игры Дарья, допустившая восемь двойных ошибок, пожаловалась на жару. «Думаю, в таких условиях, если у арены есть крыша, её лучше закрыть. Если есть такие возможности, лучше их использовать, чем заставлять игроков чуть ли не умирать на корте.

Я благодарна болельщикам. Знаю, вы тоже страдали. Особенно на солнечной стороне арены», — сказала она после матча.

Таким образом, на турнире в Токио определились все четвертьфинальные пары. Особенный интерес у российских болельщиков вызывает верхняя половина сетки, ведь там Павлюченкова сразится с Екатериной Александровой, а победительница этого противостояния в полуфинале сыграет с лучшей из пары Ига Свёнтек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 8). А в нижней половине Касаткину ожидает встреча с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой (2).

На турнире WTA-250 в Нинбо (Китай) также состоялись два матча с участием россиянок, только это были уже четвертьфиналы. В одной из встреч принимала участие двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва. Соперницей 39-летней россиянки, настоящей легенды отечественного тенниса, была трёхкратная финалистка мэйджоров Онс Жабер (1), занимающая седьмое место в рейтинге WTA.

39-летняя Вера Звонарёва на турнире в Нинбо в 2023 году Фото: из личного архива Веры Звонарёвой

К сожалению, Звонарёвой не удалось преподнести сенсацию, хотя такая возможность в этой невероятно драматичной игре у неё была. Россиянка, которая на протяжении встречи не раз пыталась подавать с руки, лучше вошла в игру и в первом же гейме взяла чужую подачу. В четвёртом гейме Жабер ответила брейком и сравняла счёт — 2:2. Однако следующие три гейма забрала Вера, причём два из них — на приёме!

Поведя 5:2, Звонарёва получила прекрасный шанс выиграть сет. Но не вышло. В каждом из следующих трёх геймов у 39-летней россиянки было по одному сетболу, но она ими не воспользовалась. Жабер же удавалось дожимать соперницу в концовках геймов — как результат, 5:5. Более того, следующие два гейма также остались за представительницей Туниса. Сперва Онс, выигравшая в итоге пять геймов подряд, спасла брейк-пойнт, а потом приняла на сет — 7:5 за 1 час 14 минут.

В начале второй партии теннисистки оформили по два брейка — 2:2. Однако затем Звонарёва наладила подачу и принялась уверенно забирать свои геймы, а вот Жабер в своих геймах приходилось спасаться с брейк-пойнтов. При счёте 4:4 Онс дрогнула и отдала свою подачу, после чего Вера подала на сет — 6:4 за 55 минут.

Увы, явить миру маленькое чудо Звонарёва не смогла. На это у неё уже не хватило сил. Решающая партия полностью осталась за Жабер. Россиянка, которая в общей сложности допустила за матч девять двойных ошибок, выиграла только один гейм, да и тот при 0:5 на своей подаче. Окончательный счёт — 7:5, 4:6, 6:1 в пользу седьмой ракетки мира. На то, чтобы справиться с Верой, занимающей 526-е место в рейтинге WTA, ей понадобилось 2 часа 37 минут.

«Это то, что и ожидается от встречи с таким удивительным игроком. Это был физически тяжёлый матч для нас обеих. Я рада, что осталась сосредоточенной до конца и одержала победу», — сказала Жабер на корте после матча.

А 19-летняя Диана Шнайдер играла с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой, второй сеяной. В первом сете Шнайдер просто смяла титулованную соперницу. В начале матча теннисистки взяли по гейму на подаче, причём россиянка ушла с брейк-пойнта, а затем Диана выиграла пять геймов подряд! У Квитовой при счёте 1:3 не в её пользу был шанс остановить Шнайдер, но она им не воспользовалась — не реализовала брейк-пойнт. В остальном же у Дианы проблем не было, и сет, занявший всего 29 минут, закончился со счётом 6:1 в её пользу.

Во второй партии Квитова явно вознамерилась взять реванш. Чешка во втором гейме взяла чужую подачу, а в третьем спаслась с двойного брейк-пойнта и повела 3:0. В шестом гейме Петра сделала ещё один брейк, и счёт стал 5:1 в её пользу. И тут наконец включилась Шнайдер. Она отыграла один брейк, а затем и второй! Но не смогла сравнять счёт, подавая при 4:5 не в свою пользу. В 10-м гейме Диана взяла лишь один розыгрыш — 6:4 в пользу Квитовой.

В третьем, решающем сете Шнайдер дважды оказывалась в сложной ситуации. Квитова уверенно действовала на подаче, в то время как россиянке приходилось спасать брейк-пойнты (четыре в общей сложности). А при счёте 3:3 Диана сделала решающий рывок к победе, под ноль взяв подачу соперницы. Свой гейм затем Шнайдер также взяла под ноль, а при счёте 5:3 реализовала первый же матчбол на приёме — 6:1, 4:6, 6:3 за 2 часа 2 минуты.

В полуфинале Шнайдер, которая благодаря этому успеху в понедельник дебютирует как минимум в топ-75 рейтинга WTA (а может стать и 70-й), сыграет с 18-летней Линдой Фрухвиртовой из Чехии, 117-й ракеткой мира. Этот матч состоится в пятницу, 29 сентября, а финал — в субботу, 30 сентября.