Александр Шевченко заменит Борну Чорича на «Мастерсе» в Шанхае

85-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Александр Шевченко заменит хорватского спортсмена Борну Чорича (26-й в рейтинге ATP) на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Ранее Чорич снялся с турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). Напомним, соревнования в Шанхае пройдут с 4 по 15 октября. Три прошлых розыгрыша турнира были отменены. В 2019 году победителем «Мастерса» в Шанхае стал российский теннисист Даниил Медведев.

Напомним, ранее Шевченко вышел во второй круг хардового турнира ATP-250 в Астане. В следующем раунде соревнований в Казахстане российский теннисист сыграет с представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (120-й в рейтинге ATP). Встреча спортсменов состоится завтра, 29 сентября.