Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Токио, проиграв Гарсии
Поделиться
В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 28-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение от представительницы Франции Каролин Гарсии (10-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу французской спортсменки.
Матч теннисисток продлился 1 час 32 минуты. Гарсия десять раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Калининой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем раунде соревнований в Токио Гарсия сыграет с победительницей противостояния Мисаки Дои (Япония) — Мария Саккари (Греция). Хардовый турнир в Японии продлится до 1 октября.
Комментарии
- 28 сентября 2023
-
11:32
-
11:28
-
10:49
-
10:40
-
09:50
-
09:39
-
07:24
-
01:07
-
00:55
-
00:44
-
00:31
- 27 сентября 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:28
-
21:52
-
21:37
-
21:33
-
20:59
-
19:56
-
19:47
-
19:33
-
19:24
-
18:56
-
18:48
-
18:39
-
18:30
-
17:43
-
17:07
-
16:49
-
15:49
-
15:18
-
15:06
-
13:13
-
13:07
-
12:11
Партнерский контент