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Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Токио, проиграв Гарсии

Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Токио, проиграв Гарсии
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 28-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение от представительницы Франции Каролин Гарсии (10-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу французской спортсменки.

Матч теннисисток продлился 1 час 32 минуты. Гарсия десять раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Калининой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде соревнований в Токио Гарсия сыграет с победительницей противостояния Мисаки Дои (Япония) — Мария Саккари (Греция). Хардовый турнир в Японии продлится до 1 октября.

Токио (ж). 2-й круг
28 сентября 2023, четверг. 09:55 МСК
Каролин Гарсия
10
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ангелина Калинина
28
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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