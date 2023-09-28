Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Токио, проиграв Гарсии

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 28-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение от представительницы Франции Каролин Гарсии (10-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу французской спортсменки.

Матч теннисисток продлился 1 час 32 минуты. Гарсия десять раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Калининой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде соревнований в Токио Гарсия сыграет с победительницей противостояния Мисаки Дои (Япония) — Мария Саккари (Греция). Хардовый турнир в Японии продлится до 1 октября.