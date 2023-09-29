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Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Токио, проиграв Пегуле

Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Токио, проиграв Пегуле
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы США Джессики Пегулы (четвёртая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу американки.

Матч продлился 1 час. Пегула в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Касаткиной две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде соревнований в Токио Джессика Пегула сыграет с победительницей противостояния Каролин Гарсия (Франция) — Мария Саккари (Греция). Хардовый турнир в Японии завершится 1 октября.

Токио (ж). 1/4 финала
29 сентября 2023, пятница. 09:40 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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