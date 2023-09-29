«Не хочу играть я в этот теннис!» Рублёв — по ходу первого сета в матче с Норри в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций от проигранного гейма в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), в котором спортсмен играет с британцем Кэмероном Норри.

«Я (нецензурная брань) эту (нецензурная брань). Не хочу больше играть я в этот (нецензурная брань) теннис!» — закричал теннисист.

Первый сет встречи остался за Кэмероном Норри — 6:4. Сейчас идёт второй сет матча первого круга, пока преимущество у Андрея Рублёва.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Рублёва за выход во второй круг турнира в Пекине.

Напомним, в Китай россиянин прилетел после участие в Кубке Лэйвера, проходившем в Ванкувере (Канада). Там Рублёв не смог выиграть ни одного матча.