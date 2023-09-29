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«Очень счастлив играть без боли». Руне — о восстановлении после проблем со здоровьем

«Очень счастлив играть без боли». Руне — о восстановлении после проблем со здоровьем
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Датский теннисист Хольгер Руне, четвёртая ракетка мира, рассказал о своём состоянии здоровья после первой победы на турнире с момента выхода в четвертьфинал Уимблдона в июле. Сегодня, 29 сентября, спортсмен выиграл матч первого круга турнира ATP-500 в Пекине (Китай), в котором обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Всё хорошо. Это был тяжёлый период, касающийся и моего тела, и матчей, но сейчас я счастлив, что снова чувствую себя отлично. Чувствую себя ментально здоровым как на корте, так и вне его. И очень доволен своим уровнем сегодня.

Это было замечательно: я не чувствовал ничего в своём теле. Это хорошо. Я не возражаю против боли в мышцах, но я очень молод для такого рода проблем, поэтому рад от них избавиться. Чувствую себя здоровым, забочусь о своём теле и очень счастлив играть без боли и просто наслаждаться», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.

Напомним, ранее Хольгеру Руне пришлось отказаться от участия в Кубке Лэйвера из-за проблем со здоровьем.

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