Российское дерби в Токио! Павлюченкова и Александрова бьются за место в полуфинале. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. В пятницу в Пекине, Токио, Нинбо и Астане на корты выйдут девять россиян. Причём для Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова это будут стартовые поединки на «пятисотнике» в столице Китая. Александр Шевченко и Алибек Качмазов проведут матчи второго круга в Астане. До 1/4 финала турнира в Токио добрались сразу четыре россиянки – Дарья Касаткина сыграет с Джессикой Пегулой (второй номер посева), Вероника Кудерметова – с Игой Свёнтек (1), а Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова сразятся друг с другом. Ну а Диана Шнайдер поспорит в Нинбо за место в финале. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

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