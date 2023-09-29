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Медведев, Рублёв, Хачанов, Касаткина: онлайн-трансляция Токио, Пекина, Астаны 2023, результаты, сетки, где смотреть

Российское дерби в Токио! Павлюченкова и Александрова бьются за место в полуфинале. LIVE!
Даниил Сальников
Российское дерби в Токио!
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Российские теннисисты зажигают в Азии. Сразу девять наших игроков сражаются в пятницу. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. В пятницу в Пекине, Токио, Нинбо и Астане на корты выйдут девять россиян. Причём для Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова это будут стартовые поединки на «пятисотнике» в столице Китая. Александр Шевченко и Алибек Качмазов проведут матчи второго круга в Астане. До 1/4 финала турнира в Токио добрались сразу четыре россиянки – Дарья Касаткина сыграет с Джессикой Пегулой (второй номер посева), Вероника Кудерметова – с Игой Свёнтек (1), а Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова сразятся друг с другом. Ну а Диана Шнайдер поспорит в Нинбо за место в финале. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

ATP-500. Пекин-2023. Сетка
ATP-250. Астана-2023. Сетка
WTA-500. Токио-2023. Сетка
WTA-250. Нинбо-2023. Сетка
Токио (ж). 1/4 финала
29 сентября 2023, пятница. 05:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
86
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		5
         
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Токио (ж). 1/4 финала
29 сентября 2023, пятница. 07:30 МСК
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Пекин (м). 1-й круг
29 сентября 2023, пятница. 07:30 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Токио (ж). 1/4 финала
29 сентября 2023, пятница. 09:00 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Пекин (м). 1-й круг
29 сентября 2023, пятница. 09:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

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