Блинкова одолела Векич на старте турнира в Пекине

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках первого круга турнира WTA 1000 в Пекине между россиянкой Анной Блинковой (40-я ракетка мира) и хорваткой Донной Векич (20-я ракетка мира). Победу одержала Блинкова и вышла во второй этап соревнований.
Анна оказалась сильнее Векич со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час и 34 минуты. за это время Блинкова исполнила девять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 12 заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Векич сделала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.
Во втором круге россиянка встретится с американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира).
Призовой фонд соревнований составляет $ 8 127 389. В прошлом году турнир был отменён.
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