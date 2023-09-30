Анастасия Потапова проиграла экс-россиянке Грачёвой на старте турнира WTA-1000 в Пекине
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27-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который продлится до 8 октября.
В матче первого круга Потапова со счётом 2:6, 6:3, 1:6 проиграла 48-й ракетке мира, бывшей российской теннисистке, ныне представляющей Францию Варваре Грачёвой. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 47 минут. Потапова один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Грачёвой три эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующей соперницей Грачёвой в Пекине станет победительница матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Ига Свёнтек (Польша, 2).
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