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Медведев: когда де Минор уступает, то всегда начинает играть как первая ракетка мира

Медведев: когда де Минор уступает, то всегда начинает играть как первая ракетка мира
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 победил 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. При этом в первом сете Даниил вёл 5:2 с двумя брейками, но проиграл четыре гейма подряд.

«Было тяжело – как и всегда. Все знают, что у Алекса есть особая способность – когда он уступает, то начинает играть лучше. Сегодня так и было. В первом сете мне не удалось его, скажем так, успокоить. А во втором я играл невероятно. Но удивительно, что, когда Алекс уступает в счёте, он всегда начинает играть как первая ракетка мира. С ним сложно, тяжёлая победа. Но я доволен своим уровнем», — сказал Медведев в интервью на корте.

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