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«Нет, я ни о чём не жалею». Эмма Радукану опубликовала фото в платье от Dior

«Нет, я ни о чём не жалею». Эмма Радукану опубликовала фото в платье от Dior
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Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях новое фото. На нём она позирует в платье модного дома Dior, амбассадором которого является.

«Нет, я ни о чём не жалею», — подписала фото Радукану.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт, она готовится к возвращению на старте сезона 2024.

Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В следующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.

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