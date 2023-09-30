Турнир WTA 1000 в Пекине: результаты игрового дня 30 сентября

С 30 сентября по 8 октября в Пекине (Китай) проходит теннисный турнир категории WTA 1000 с призовым фондом $ 8 127 389. 30 сентября состоялось семь поединков первого круга турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Анна Блинкова (Россия) – Донна Векич (Хорватия) 6:3, 7:5.

Варвара Грачёва (Франция) – Анастасия Потапова (Россия) 6:2, 3:6, 6:1.

Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 1:6, 6:3, 6:4.

Татьяна Мария (Германия) – Мартина Тревизан (Италия) 6:3, 7:6 (7:2).

Петра Мартич (Хорватия) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

Юань Юэ (Китай) – Элисе Мертенс (Бельгия) 3:6, 6:1, 6:4.

Магда Линетт (Польша) — Виктория Азаренко (Беларусь) 5:7, 6:1, 6:2.

Оставшиеся матчи первого круга состоятся 1 и 2 октября.