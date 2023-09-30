Вера Звонарёва завоевала 14-й титул в парном разряде

39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва стала победительницей турнира WTA-250 в Нинбо (Китай) в парном разряде. В дуэте с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд Звонарёва в финале встретилась с китаянками Го Ханьюй и Цзян Синьюй. Встреча, продолжавшаяся 1 час 46 минут, завершилась в пользу Звонарёвой и Зигемунд со счётом 4:6, 6:3, 10:5.

Никто из соперниц не совершил эйсов, китаянки допустили одну двойную ошибку, в то время как их соперницы ошиблись три раза. Звонарёва и Зигемунд показали 50-процентную реализацию брейк-пойнтов (четыре из восьми). Показатель реализации брейк-пойнтов у Го Ханьюй и Цзян Синьюй составил 33% (три из девяти).

Титул, выигранный в Нинбо, стал для Веры Звонарёвой 14-м, завоёванным в парном разряде, в её карьере.