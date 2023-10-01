Пекин — 2023, женщины: расписание матчей 1 октября

В Пекине стартовал женский турнир категории WTA-1000 China Open на харде с призовым фондом $8 127 389. Соревнование продлится с 30 сентября по 8 октября. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей в одиночном разряде 1 октября.

1-й круг

Ясмине Паолини (Италия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15).

Алисия Паркс (США) — Людмила Самсонова (Россия).

Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Ангелина Калинина (Украина).

Дарья Савилл (Австралия, SR) — Катержина Синякова (Чехия).

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Софья Кенин (США, WC).

Мари Боузкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан, Q).

Дженнифер Брэйди (США, SR) — Питон Стирнс (США, Q).

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Аранча Рус (Нидерланды).

Фанжань Тянь (Китай, WC) — Линда Носкова (Чехия).

Ева Лис (Германия, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 13).

Барбора Крейчикова (Чехия, 10) — Мирра Андреева (Россия, Q).

Магдалена Френх (Польша, Q) — Кэйти Бултер (Великобритания, Q).

Петра Квитова (Чехия, 12) — Сиюй Ван (Китай, WC).