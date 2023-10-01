Кудерметова одолела Пегулу в финале и выиграла турнир в Токио

Сегодня, 1 октября, состоялся финальный матч турнира WTA 500 в Токио между россиянкой Вероникой Кудерметовой (19-я ракетка мира) и американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира). Встреча закончилась победой Вероники со счётом 7:5, 6:1.
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Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут. За это время Кудерметова исполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Джессика сделала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала единственный возможный брейк-пойнт.
Кудерметова выиграла второй турнир в карьере. Предыдущая победа была также на соревнованиях уровня WTA 500 — в Чарлстоне (США) в 2021 году. Также у россиянки было ещё два финала на уровне WTA 500 и три финала на уровне WTA 250.
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