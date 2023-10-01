Людмила Самсонова обыграла Алисию Паркс и прошла во второй круг турнира в Пекине

Сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (22-я ракетка мира) и представительницей США Алисией Паркс (43-я ракетка мира). Самсонова одержала победу и прошла во второй круг турнира в Пекине.
Самсонова оказалась сильнее Паркс со счётом 6:4, 7:6. Продолжительность встречи составила 2 часа ровно. За это время Самсонова сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из девяти заработанных брейк-пойнтов. Паркс, в свою очередь, сделала восемь эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.
Таким образом, Людмила Самсонова прошла во второй круг турнира в Пекине, где сразится с победителем пары Петра Квитова — Сиюй Ван.
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