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Вондроушова в трёх сетах проиграла Калининой на старте турнира WTA-1000 в Пекине

Вондроушова в трёх сетах проиграла Калининой на старте турнира WTA-1000 в Пекине
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, восьмая ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона, потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в трёх сетах проиграла украинке Ангелине Калининой, 28-й в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. По ходу встречи Маркета Вондроушова выполнила четыре эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, а также допустила девять двойных ошибок. На счету Ангелины Калининой — две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из семи и семь двойных ошибок.

Во втором круге Ангелина Калинина встретится с австралийкой Дарьей Савилл. Ранее у спортсменок не было личных встреч.

Пекин (ж). 1-й круг
01 октября 2023, воскресенье. 07:40 МСК
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
1 		6 6
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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