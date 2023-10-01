Вондроушова в трёх сетах проиграла Калининой на старте турнира WTA-1000 в Пекине

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, восьмая ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона, потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в трёх сетах проиграла украинке Ангелине Калининой, 28-й в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. По ходу встречи Маркета Вондроушова выполнила четыре эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, а также допустила девять двойных ошибок. На счету Ангелины Калининой — две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из семи и семь двойных ошибок.

Во втором круге Ангелина Калинина встретится с австралийкой Дарьей Савилл. Ранее у спортсменок не было личных встреч.